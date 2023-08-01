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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 42 yaşındaki Taylan M.G., otellerin bilekliklerini kullanarak iki farklı otele girdi.
Bunun ardından Taylan M.G., önce otellerde karnını doyurdu.
Daha sonra balkondan yabancı turistlerin odasına giren şüpheli, turistlerin paralarını çaldı.
Turistlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı, güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Şahsın kimliği belirlenip, kaldığı aparta operasyon yapıldı.
Turistlerin parası bulundu
Şüpheli şahıs yakalanırken konakladığı apartta yapılan aramada 127 bin 120 ruble, bin 456 dolar, 200 euro, 2 bin 300 TL, 70 Bosna marakası, 45 dirhem ve 2 riyal ele geçirildi.
Şüpheli tutuklandı
Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taylan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O anlar kaydedildi
Taylan M.G.'nin otel odasına balkondan girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.