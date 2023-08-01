Muğla'da karnını doyurduğu otelde turistlerin parasını çaldı Bodrum'da iki farklı otel bilekliği ile otele girdikten sonra önce yemek yiyip sonra odalardan para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

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İHA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 42 yaşındaki Taylan M.G., otellerin bilekliklerini kullanarak iki farklı otele girdi.

Bunun ardından Taylan M.G., önce otellerde karnını doyurdu.

Daha sonra balkondan yabancı turistlerin odasına giren şüpheli, turistlerin paralarını çaldı.

Turistlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı, güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Şahsın kimliği belirlenip, kaldığı aparta operasyon yapıldı.

Turistlerin parası bulundu

Şüpheli şahıs yakalanırken konakladığı apartta yapılan aramada 127 bin 120 ruble, bin 456 dolar, 200 euro, 2 bin 300 TL, 70 Bosna marakası, 45 dirhem ve 2 riyal ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taylan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O anlar kaydedildi

Taylan M.G.'nin otel odasına balkondan girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.