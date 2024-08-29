Muğla'da kaybolan 90 yaşındaki adam aranıyor Dalaman ilçesinde 90 yaşındaki Şerif Dayan’ın kaybolmasının ardından, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

İHA

Dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrılan Şerif Dayan, geri dönmedi.

Dayan'dan haber alamayan ve paniğe kapılan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp olan Şerif Dayan’ı bulmak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

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Ekipler, Dalaman ilçesi ve çevresinde detaylı aramalar yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Dayan’ın yakınları, yaşlı adamın sağlık sorunları olabileceğini belirterek endişelerini dile getirdi.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla arama çalışmaları sürerken, aile de umutla gelecek iyi haberleri bekliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)