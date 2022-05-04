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    Muğla'da kaybolan çift bulundu

    Muğla'da tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan karı koca bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
    • 04.05.2022 - 05:15
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    Muğla'da kaybolan çift bulundu

    Kocaeli’den Fethiye’ye tatile gelen Hasan ile eşi Elif B. Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Antalya istikametine doğru yürüyüşe çıktı.

    112'ye haber verdiler

    Seydikemer ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde havanın kararmasıyla yolunu kaybeden karı koca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Muğla da kaybolan çift bulundu #1

    Yaktıkları ateş başında bulundular

    İHA'nın haberine göre, çiftin yardım talebi üzerine bölgeye, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından karı koca yaktıkları ateş başında bulundu.

    Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Muğla da kaybolan çift bulundu #2

    Muğla da kaybolan çift bulundu #3

    Muğla da kaybolan çift bulundu #4


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