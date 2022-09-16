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Muğla'da kaybolan turistleri jandarma buldu
Datça ilçesinde, tarihi Knidos Antik Kenti yakınlarında Karia yolu parkurunda kaybolan 2 İngiliz turist, jandarma tarafından kısa sürede kurtarıldı.
- 16.09.2022 - 01:26
Muğla'nın Datça ilçesinde saat 16.00 sıralarında tarihi Karia yolunda yürüyüşe çıkan 2 İngiliz turist, parkur dışına çıkınca dönüş yolunu kaybetti.
Çıktıkları dağ yolunda mahsur kalan iki turist, telefonla yardım çağrısında bulundu.
DHA'nın haberine göre kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.
Jandarma yarım saatte buldu
Jandarma ekipleri yaklaşık 30 dakika sonra 2 İngiliz turisti kurtarıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen turistler, jandarma eşliğinde güvenli bölgeye getirildi.