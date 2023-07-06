Muğla'da kaza yapan motorda yolcu konumunda bulunan kadın kurtarılamadı

İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Foça Mahallesi'nde yaşanan olayda E.A.'nın kullandığı kamyonet kontrolden çıktı.
Bu etkiyle kamyonet, E.Ö'nün idaresindeki motosiklete vurdu.
57 günlük mücadelesini kaybetti
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Bahar Uçkun ağır yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 11 Mayıs günü meydana gelen kazada yaralanan Bahar Uçkun, 57 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Uçkun'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, naaşı bugün Foça Mezarlığı'nda defnedilecek.