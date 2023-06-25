Muğla'da kaza yapan sürücüye vatandaşlar yardım etti Öğle saatlerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde kayarak devrildi. Yaralı sürücüyü gören vatandaşlar seferber oldu.

İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza meydana geldi.

Tek taraflı yaşanan kazada, seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, emniyet şeridindeki mıcırda kayarak devrildi.

Yere düşerek sürüklenen sürücü S.A. yaralandı.

Vatandaşlar seferber oldu

O esnada bölgeden geçen vatandaşlar ve bir doktor, yaralının yardımına koştu.

Yerde yatan yaralı, plaj havluları ile güneşten korunmaya çalışıldı. Yaralının başına darbe aldığı noktaya buz uygulandı.

Hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.