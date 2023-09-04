Muğla'da kazada araca sıkışarak hayatını kaybetti

İHA
Muğla Milas girişindeki akıllı kavşak üst geçidinde tır sürücüsü, dehşeti yaşadı.
Yatağan istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan gıda yüklü tırın sürücüsü, Boğa yokuşu inişinden itibaren aracın kontrolünü kaybetti.
35 BBF 692 plakalı tır sürücüsü, Milas girişindeki akıllı kavşağı geçerek üst geçide çarptı.
Ekipler olay yerine geldi
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, 112 ambulans ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Kazada aracı kullanan sürücü, araç içinde sıkışmış vaziyette hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü, itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek araçtan çıkarıldı.