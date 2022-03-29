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Muğla'da kesinleşmiş cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı

Fethiye ilçesindeki kıraathanede kendisini farklı isimle tanıtan şahıstan şüphelenen polisler, yaptığı inceleme sonucu kişinin 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. olduğunu tespit etti.