- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da kesinleşmiş cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı
Muğla'da kesinleşmiş cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı
Fethiye ilçesindeki kıraathanede kendisini farklı isimle tanıtan şahıstan şüphelenen polisler, yaptığı inceleme sonucu kişinin 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. olduğunu tespit etti.
- İHA
- 29.03.2022 - 17:35
- Güncelleme : 29.03.2022 - 17:41
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kıraathanede polis ekipleri kontrol başlattı.
Bu sırada çelişkili ifadelerde bulunanan kişi, ekipler tarafınfan gözaltına alındı.
Kendisini G.T. olarak tanıtan kişinin, yapılan kontrollerde D.A. (48) olduğu belirlendi.
13 FARKLI SUÇTAN 12 YIL 7 AY HAPİS CEZASI
D.A. isimli şahıs adına yapılan araştırmalarda, 13 farklı hırsızlık suçundan 12 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı.
Ekiplerin dikkati sonucu yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.