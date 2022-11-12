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    Muğla'da kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı

    5 ayrı suçtan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T. isimli şahıs, ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 12.11.2022 - 15:46
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    Muğla'da kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı

    Muğla'da suçların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, istenilen sonuçlara ulaşıldı.

    11 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

    Hakkında 4 ayrı bina içinden muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen K.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

    Cezaevine gönderildi

    Turgutreis Mahallesi'nde Bodrum İlçe Jandarma Karakol ekiplerince yapılan kimlik kontrolü esnasında yakalanan K.T., gözaltına alındı.

    Karakolda tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamların karşısına çıkarılan K.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı #1


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