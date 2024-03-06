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Muğla'da kilolarca uyuşturucuyla yakalandı! "Pes" dedirten savunma

Muğla'da kilolarca uyuşturucuyla yakalandı! "Pes" dedirten savunma Bir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirilirken, zanlının savunması ise şaşırttı.