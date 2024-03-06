DHA
Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu defa Muğla Marmaris'te harekete geçti.
Ekipler, Ferdi Güray Başer'in piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
"Ağrılarıma iyi geliyor"
Narkotik köpeği 'Azot' ile evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Başer, işlemlerinin ardından tutuklandı. Başer, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, ticaret yapmadığını söylediHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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