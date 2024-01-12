Muğla'da kimya öğretmeni ikinci kez uyuşturucudan hapse girdi 'Breaking Bad' dizisinin senaryosuna benzer şekilde uyuşturucu ticaretinden tutuklanan eski fen bilgisi öğretmeni Sertuğ Zeki Bestel, ikinci defa uyuşturucu ile yakalanınca yine tutuklandı.

İHA

Dünyayı kasıp kavuran Breaking Bad dizisi, Türkiye'de de beğeniyle izlendi.

Hatırı sayılır bir kitlenin kült yapımı haline gelen dizi, bir kimya öğretmeninin uyuşturucu ağına nasıl dahil olduğunu etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

Hikayesi itibarıyla dizi, Türkiye'de 2020 yılında benzer bir olayla tekrar gündem oldu.

Muğlalı Walter White

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2020 yılında özel okulda fen bilgisi öğretmenliği yaparken uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkınca okuldan atılan ve polis tarafından düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Sertuğ Zeki Bestel, Breaking Bad dizisinin başrol karakteri Walter White'a benzetildi.

2020'de kamuoyunda gündeme gelen olaydan sonra hapse giren Bestel yine aynı suça karıştı.

İkinci kez tutuklandı

Bestel, hapisten çıktıktan sonra bu defa evinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı ve yine tutuklandı.

Uyuşturucuyu aynı evde zaman zaman birlikte kaldıkları kadın arkadaşının, Muğla’da üniversite öğrencilerine sattığı belirlendi.

Esrar kokain ve metamfetamin ele geçirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen Buket Bayezit’in Marmaris’te 2020 yılında uyuşturucu ticaretinden tutuklanan erkek arkadaşı Sertuğ Zeki Bestel’in evinde yapılan aramada; 5 kilo 500 gram esrar maddesi, 3,92 gram kokain, 13,58 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır esrar-tütün karışımı sigara, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 TL para ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alınan, öğretmenlikten atılan Sertuğ Zeki Bestel ve arkadaşı Buket Bayezit, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)