Muğla'da koca şiddeti: Kucağındaki bebeğiyle otomobilden atladı Muğla'da otomobilde tartıştığı eşi Mustafa Daşdemir tarafından tahralı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Songül Daşdemir, kucağındaki bebeği ile araçtan atladı.

DHA

Muğla'da yaşanılan olayda bir kadın çocuğuyla birlikte kocasının şiddetinden otomobilden atlayarak kaçmaya çalıştı..

Saat 21.00 sıralarında Köyceğiz ilçesinde meydana gelen olayda, Beyobası istikametinden Pınarköy Mahallesi’ne seyir halinde olan otomobilden bir kadın ve bir bebeğin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Songül Daşdemir ile 1 yaşındaki oğlu Arda, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Arda bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tahrayla saldırınca bebeği ile otomobilden atladığı ortaya çıktı

Jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Songül Daşdemir'in, çıkan tartışma sonucu eşinin kendisine ağaç kesme ve budamada kullanılan tahra ile saldırdığını, canını kurtarmak için kucağındaki bebeği ile otomobilden atladığını belirtti.

Daşdemir'in otomobilden atladıktan sonra yanlarına gelen eşinin tahrayı boğazına dayayıp, ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Daşdemir ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'cebir ve tehdit' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.