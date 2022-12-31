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    Muğla'da komiser görev dönüşü trafik kazasında şehit oldu

    Bodrum'da tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 komiserden 29 yaşındaki Ekrem Uyar şehit oldu, aynı yaştaki silah arkadaşı Yunus Üstün ise yaralandı.
    • 31.12.2022 - 11:04
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    Muğla'da komiser görev dönüşü trafik kazasında şehit oldu

    Muğla'da Milas-Yatağan kara yolunda, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Yunus Üstün’ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı.

    Olay yerinde şehit oldu

    DHA'nın haberine göre kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Komiser Ekrem Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Muğla da komiser görev dönüşü trafik kazasında şehit oldu #1


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