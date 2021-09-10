Muğla'da kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu

Trafikte ilerleyen kadın sürücünün idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde trafik kazası yaşandı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde ilerleyen Nurten K. yönetimindeki 34 DCU 42 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu.

ARAÇTAN YARALI ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan sıkışan Nurten K., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan yaralı şekilde çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.





SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



