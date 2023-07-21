Muğla'da kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı

İHA
Muğla'nın Milas ilçesi Bodrum karayolu üzeri Karakaya mevkisinde M.S.'nin kontrolündeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
efüje çıkan tır karşı şeride geçmek üzereyken refüjde takılarak durdu.
Meydana gelen kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü yaralandı
Olayda yaralanan sürücü M.S. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri ise yolda başka kaza olmaması için önlem aldı.