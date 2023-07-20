Muğla'da kontrolden çıkan vidanjör 8 araca çarptı

İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Seyir halindeki bir vidanjör, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünden çıktı.
8 araca çarptı
Hakimiyeti kaybolan vidanjör, yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Araçlardan biri hurdaya döndü
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 8 aracın zarar gördüğü kazada, bir otomobil hurdaya dönerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, vidanjörün şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.