Muğla'da kontrolden çıkan vidanjör 8 araca çarptı Marmaris ilçesinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan vidanjör, 8 ayrı araca çarparak durabildi. Araçlardan 1'i hurdaya dönerken yaralanan olmadı.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Seyir halindeki bir vidanjör, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünden çıktı.

8 araca çarptı

Hakimiyeti kaybolan vidanjör, yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Araçlardan biri hurdaya döndü

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 8 aracın zarar gördüğü kazada, bir otomobil hurdaya dönerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, vidanjörün şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.