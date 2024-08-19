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Muğla'da köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

Muğla'da köpeği ezen sürücü yoluna devam etti Muğla Bodrum'da yolda yatan köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken köpek ise telef oldu.