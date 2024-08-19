İHA

Muğla'nın ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde caddede yatan 'Tarzan' adlı köpek, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonetin altında kaldı.

Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen köpek, birkaç dakika sonra olay yerinde telef olurken kamyonet sürücüsünün ise durmayıp hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde kamyonetin caddede seyrettiği, köpeğe çarparak yoluna devam ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)