Muğla'da motosiklet kazası iki küçük çocuğun ölümüne sebep oldu.
Kaza, Fethiye - Antalya Karayolu istikametinde hareket halinde olan Ahmet Çukur'un kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Bedirhan Arslan yönetimindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savruldular
Çarpmanın etkisiyle, kask takmadıkları belirlenen motosikleti kullanan Arslan ile arkasında yolculuk yapan 13 yaşındaki Mehmet Efe Can yola savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 çocuk hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Arslan ile otomobil sürücüsü Çukur ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Arslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmuyor
Otomobil sürücüsü Çukur'un ise durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
O anlar kameralara yansıdı
Korkunç kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, polis ekipleri olaylar ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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