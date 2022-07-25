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- Muğla'da kullanılmayan minibüste çıkan yangın sazlık alana yayıldı
Muğla'da kullanılmayan minibüste çıkan yangın sazlık alana yayıldı
Ortaca ilçesinde kullanılmayan minibüste yangın çıktı. Alevlerin sazlık alana sıçradığı yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
- 25.07.2022 - 15:39
- Güncelleme : 25.07.2022 - 16:22
Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde yangın çıktı.
Akdeniz Evleri Sitesi'nin arkasındaki kullanılmayan minibüste oluşan yangın, paniğe neden oldu.
Alevler sazlık alana sıçradı
Giderek alevlerin yükseldiği olayda yangın, yakındaki sazlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler müdahale etti
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
DHA'nın aktarımına göre, yangının çıkış nedenini tespit için çalışma başlatıldı.