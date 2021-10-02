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- Muğla'da kuru yük gemisi balık üretim havuzuna çarptı
Muğla'da kuru yük gemisi balık üretim havuzuna çarptı
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kuru yük gemisinin, balık üretim çiftliğinin havuzlarına çarpması sonucu binlerce balık kafesten kaçtı.
- AA
- 02.10.2021 - 00:12
Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeninin yurt dışına ihracının yapıldığı Güllük Limanı'na yanaşmak isteyen bir kuru yük gemisi, körfezde konuşlu balık üretim çiftliğindeki havuzlara çarptı.
Çarpma sonucu havuzların yırtılmasıyla binlerce balık Güllük Körfezi'ne kaçtı.
GEMİ, DALGIÇLAR YARDIMIYLA KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, kazanın yaşandığı balık üretim çiftliğinde inceleme başlattı.
Öte yandan, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.