Muğla'da lastik bot patladı: 2 Türk yaralandı
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde 2 Türk bulunan lastik bot patladı.

Patlamayla birlikte 2 kişi denize düştü. Lastik bot alevler içerisinde yanmaya başladı. Bölgede bulunan denizciler, bottaki denize düşen 2 kişinin yardımına koştu.

Ekipler yangını söndürdü

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik unsurları, bottaki yangını söndürdü.

Denizciler tarafından karaya çıkarılan yaralı 2 kişi, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bot yanarak batarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bodrum’da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı #1
Bodrum’da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı #2
Bodrum’da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı #3
Bodrum’da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı #4
Bodrum’da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı #5
Bodrum’da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı #6