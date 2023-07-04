Muğla'da lastik bot patladı: 2 Türk yaralandı

DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde 2 Türk bulunan lastik bot patladı.
Patlamayla birlikte 2 kişi denize düştü. Lastik bot alevler içerisinde yanmaya başladı. Bölgede bulunan denizciler, bottaki denize düşen 2 kişinin yardımına koştu.
Ekipler yangını söndürdü
İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik unsurları, bottaki yangını söndürdü.
Denizciler tarafından karaya çıkarılan yaralı 2 kişi, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bot yanarak batarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.