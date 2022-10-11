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- Muğla'da 'lüks araçlarımız geldi' şifresini kullanan fuhuş çetesine operasyon
Muğla'da 'lüks araçlarımız geldi' şifresini kullanan fuhuş çetesine operasyon
- 11.10.2022 - 13:22
- Güncelleme : 11.10.2022 - 14:44
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
“Paraya para demeyeceksiniz”
Şebekenin, kadınları yüksek maaşlı iş vaadi ile kandırıp yurt dışından getirdikten sonra ev, apart ve otellere yerleştirip 'paraya para demeyeceksiniz' diyerek fuhşa zorladıkları saptandı.
DHA’nın haberine göre; çıplak fotoğrafları çekilen kadınlar, ayrılmak istedikleri halde tehdit edildi.
Müşterilere WhatsApp üzerinden ulaştılar
Şebeke üyelerinin, 'WhatsApp' üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarını sağladığı da belirlendi.
Muğla'da 'lüks araçlarımız geldi' şifresini kullanan fuhuş çetesine operasyon VİDEO
13 farklı adrese operasyon düzenlendi
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 5 Ekim günü saat 04.00 sıralarında operasyonun düğmesine bastı.
13 farklı adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Şifre: Lüks araçlarımız geldi
Öte yandan şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'lüks araçlarımız geldi' şeklinde şifreli konuştuğu belirlendi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.