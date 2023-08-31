Muğla'da lüks yatla göçmen kaçakçılığı Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lüks yat içerisinde 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İHA

Muğla'da Bodrum açıklarında lüks bir yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları TCSG-26 ve KB-35 bölgeye hareket etti.

Dikkat çekmemek için lüks yatla yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin, İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler lüks yattan çıktı

Durdurulan lüks yattaki 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili de adli işlem başlatıldı.