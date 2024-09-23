Muğla'da mahsur kalan paraşütçünün imdadına ekipler yetişti
İHA

Muğla'nın Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde dünyaca ünlü Babadağ’ın pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu 35 yaşındaki P.V. dağlık alana düştü.

Atlayışı sonrası düştüğü yerde mahsur kalan P.V'nin imdadına, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yetişti.

EKİPLER 5 SAAT UĞRAŞTI

Ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan P.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör