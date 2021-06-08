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- Muğla’da manzarayı izlerken uçurumdan yuvarlandı
Muğla’da manzarayı izlerken uçurumdan yuvarlandı
- DHA
- 08.06.2021 - 14:23
- Güncelleme : 08.06.2021 - 14:24
Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Poligon mevkisinde bulunan seyir tepesine aracı ile gelen Mehmet Şükrü Özkaya, manzarayı izlemeye başladı.
Uçurumun kenarına gelen Özkaya, ayağı taşa takılınca dengesini kaybetti.
200 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
O sırada devriye görevi yürüten polis ekipleri olayı fark etti.
İtfaiye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerine haber verildi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucunda şahsa ulaştı.
Urganlara bağlanan sedye ile Özkaya yukarı çekildi.
TUTANAK TUTULDU
Hastanede tedavi altına alınan Özkaya’nın vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve hafif yaralar olduğu belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesi ile şahıs hakkında tutanak tutuldu.
Muğla’da manzarayı izlerken uçurumdan yuvarlandı VİDEO