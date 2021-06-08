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Muğla’da manzarayı izlerken uçurumdan yuvarlandı

Muğla’da manzarayı izlerken uçurumdan yuvarlandı

Manzara seyretmek için gittiği seyir tepesinde dengesini kaybeden şahıs, 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Devriye gezen ekiplerin dikkati ile olayın fark edilmesi üzerine, şahıs kurtarıldı.