Muğla’da market sahibi, 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti Sigara içme bahanesiyle evine götürdüğü 14 yaşındaki kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunan market işletmecisi tutuklandı.

DHA

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir markete 10 Nisan Pazartesi günü alışveriş yapmak için giden 14 yaşındaki kız çocuğunu, Fırat K., sigara içme bahanesi iş yerinin üst katındaki eve çıkardı.

Kız çocuğuna içki içiren 41 yaşındaki Fırat K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu.

Alkolün etkisinden çıkınca yaşadıklarını anlattı

Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca, yaşadıklarını annesine anlattı.

Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tutuklandı

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.