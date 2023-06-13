Muğla'da minibüsün çarptığı motosikletin kadın sürücüsü hayatını kaybetti
İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, aynı istikamette seyreden 52 yaşındaki Sonja Doğancıoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hastanede

Yaralı kadın sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Doğancıoğlu kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.