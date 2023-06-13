Muğla'da minibüsün çarptığı motosikletin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, aynı istikamette seyreden 52 yaşındaki Sonja Doğancıoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Hastanede
Yaralı kadın sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Doğancıoğlu kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.