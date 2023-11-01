Muğla'da miras kavgası: Amcasının vurduğu genç öldü Muğla'da miras tartışması silahlı kavgaya döndü. Paylaşılamayan köy evinin önünde bir şahıs, 28 yaşındaki yeğeni ile kardeşine ateş etti. Yeğen olay yerinde hayatını kaybederken babası da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde H.A. ile kardeşi Y.A. arasında babalarından kalma ve uzun süredir paylaşamadıkları köy evinden dolayı anlaşmazlık çıktı.

Aylardır devam eden miras kavgası nedeniyle araları açık olan iki kardeş gece yarısı yine aynı mesele yüzünden tartıştı.

Yaşanan kavgada öfkesine hakim olamayan Y.A., tüfekle kardeşi ve yeğenine ateş açtı.

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Köye gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Atilla Adar'ın hayatını kaybettiğini belirledi, Atilla Adar'ın yaralı olan babası H.A. ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada silah kullanarak yeğenini öldürüp abisini de yaralayan zanlı Y.A., silahı ile birlikte jandarmaya teslim olurken Atilal Adar'ın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)