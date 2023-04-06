Muğla'da 'MİT görevlisiyim' diyerek dolandırıcılık yapan çetenin başı, lüks yaşam sürdü Kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 5 şüpheliden örgüt liderinin, kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

15 milyonluk vurgun

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.H.S. ile 4 kişinin 'Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım', 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, iş insanları ve esnafın arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

Büyük kitabı bile çıktı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

Depremzedeler için para topladığı sırada yakalandı

H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerine 'Komutan' ve 'Müçteba' gibi isimler taktığı ve vatandaşların duygularını sömürerek dolandırdıkları anlaşıldı.

Villa kiralayıp, lüks yaşam sürdü

Öte yandan örgüt lideri H.H.S.'nin, kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

Aralarında H.H.S.'nin de olduğu 5 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.