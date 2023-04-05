Muğla'da MİT görevlisiyiz diyerek 30 kişiyi dolandırdılar: 5 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılar hiçbir hassasiyet tanımadan soygunlarını sürdürüyor...
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.
6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.
Polis baskın yaptı
Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı.
Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.
Toplam 5 şüpheli yakalandı
H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.
İşlemleri devam ediyor
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.