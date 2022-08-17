Petrol
93.52
1.28%
Euro
18.2592
0.08%
Dolar
17.9622
0.27%
Altın
1.02
-0.17%
Borsa
2975
2.13%
Bitcoin
424.295
-1.25%
BTXN Coin
6.09
-1.29%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Muğla’da motorlu kurye, kanala düştü

    Paket servise çıkan motorlu kurye, elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düşüp yaralandı. Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 17.08.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da motorlu kurye, kanala düştü

    Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Umurca Mahallesi’nin Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde, 13 Ağustos günü servise çıkan motorlu kurye kontrolünü kaybetti.

    Hakimiyetini kaybeden motorlu kurye, elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü.

    Kaza anları kamerada

    Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. DHA’nın haberine göre; yardıma gelenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

    Motorlu kuryeye, kaza yerinde müdahale edildi.

    Muğla’da motorlu kurye, kanala düştü VİDEO

    Muğla’da motorlu kurye, kanala düştü #1

    Muğla’da motorlu kurye, kanala düştü #2


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Antalya'da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu
    İç Haber

    Antalya'da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu

    'Kuraklıkta daha bir şey görmediniz'
    Dünya

    'Kuraklıkta daha bir şey görmediniz'

    Görüş Bildir