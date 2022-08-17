Paket servise çıkan motorlu kurye, elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düşüp yaralandı. Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Umurca Mahallesi’nin Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde, 13 Ağustos günü servise çıkan motorlu kurye kontrolünü kaybetti.

Hakimiyetini kaybeden motorlu kurye, elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü.

Kaza anları kamerada

Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. DHA’nın haberine göre; yardıma gelenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Motorlu kuryeye, kaza yerinde müdahale edildi.

Muğla’da motorlu kurye, kanala düştü VİDEO

