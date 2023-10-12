Muğla'da motosiklet sürücü elektrik direği ile istinat duvarı arasına sıkıştı

AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dehşet anlar yaşandı...
Cengizhan Kır, Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 48 TH 404 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybetti.
Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, sol kenarındaki aydınlatma direği ile sitenin istinat duvarı arasında sıkıştı.
Sürücü hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi, Kır'ın öldüğünü belirledi.
Kır'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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