Muğla'da motosiklet üzerinde yatarak sürüş pahalıya patladı
İHA

Muğla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası ve şehir içi yollarında bayram tatilinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren genç sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Toplam 7 bin 558 lira ceza yedi

Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.

Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 7 bin 558 lira cezai işle uygulandı.

Sürücünün kullandığı de bağlandı.

Muğla'da motosiklet üzerinde yatarak sürüş pahalıya patladı