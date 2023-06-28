Muğla'da motosiklet üzerinde yatarak sürüş pahalıya patladı

İHA
Muğla'da Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası ve şehir içi yollarında bayram tatilinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürüyor.
İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren genç sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Toplam 7 bin 558 lira ceza yedi
Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.
Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 7 bin 558 lira cezai işle uygulandı.
Sürücünün kullandığı motosiklet de bağlandı.