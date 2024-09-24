Muğla'da motosikletle çarpışan araçta yangın çıktı: 1 ölü 2 yaralı Bodrum ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, 60 yaşındaki Taner Şar'ın kullandığı 34 HFM 939 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 19 yaşındaki İ.Ç. yönetimindeki 38 KH 404 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İddiaya göre, hafif ticari araç şerit ihlali yaparak kazaya sebep oldu. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yol kenarına devrilirken, motosiklet sürücüsü Taner Şar olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü İ.Ç. ve yanında bulunan M.K. ise hafif yaralarla kazayı atlattı.

ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, alevler ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayın ardından İ.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Taner Şar'ın cansız bedeni, olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)