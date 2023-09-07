Muğla'da motosikletlinin ani fren kazası kamerada Marmaris ilçesinde ilerleyen ehliyetsiz sürücü, aniden fren yaptı. Bunun sonucunda motosiklet takla atarken, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Y.S. (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ani fren yapması sonucu takla attı.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.S. ve yolcu konumunda bulunan K.S. (42) yaralandı.

2 yaralı tedavi altına alındı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ehliyetsiz çıktı

Trafik ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda sürücü Y.S.'nin ehliyetsiz olduğu belirlenirken, ekipler motosikleti çekici ile otoparka çekti.

O anlar kamerada

Öte yandan kaza anı çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralar tarafından anbean kaydedilen kaza anında, motosiklet sürücüsünün ani fren yapması sonucu motosikletin takla atması ve üzerindeki 2 kişinin motosikletten düşmeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)