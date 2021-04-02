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    Muğla'da motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

    Motosikletin üzerinde yatarak tek elle süren kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 13:40
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    Muğla'da motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki bir araç, plakasız bir motosikletin sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptığını fark etti.

    Otomobil sürücüsü, motosikleti üzerine uzanarak kullanan ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kişiyi cep telefonuyla görüntüledi.

    Görüntünün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

    TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

    Motosikletin üzerine yatan kişinin şerit değiştirerek trafikte ilerlediği, motosikletin direksiyonunu sağ eliyle tutan kişinin sol elinin de boşta olduğu görüldü.

    Muğla da motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada #1

    Muğla da motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada #2

    Muğla da motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada #3

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