Muğla'da müstakil evde yangın

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde yangın çıktı.
- Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi’nde S.Ç’ye ait müstakil evde yangın çıktı.
KÖMÜR SOBASI, YANGINA NEDEN OLDU
İlk belirlemelere göre, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın kısa sürede evi sardı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.