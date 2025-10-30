Abone ol: Google News

Muğla'da müstakil evde yangın

Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 14:38
Muğla'da müstakil evde yangın
  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde yangın çıktı.
  • Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi’nde S.Ç’ye ait müstakil evde yangın çıktı.

KÖMÜR SOBASI, YANGINA NEDEN OLDU

İlk belirlemelere göre, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın kısa sürede evi sardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa Haberleri