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- Muğla'da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi
Muğla'da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi
Evladının ölüm haberi sonrası yola çıkan anne, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Anne ve oğlu, yan yana toprağa verildi.
- 20.11.2022 - 15:17
Muğla'da uzman çavuşluk görevinden 3 ay önce istifa eden Onur Halıcı'nın, önceki gün Menteşe ilçesindeki evinde cansız bedeni bulundu.
Oğlunun cenazesini almak için Gaziantep'ten yola çıkan Emine Halıcı'nın bulunduğu otomobil, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
2 kişi öldü
Kazada Emine Halıcı ile Hayrettin Aktaş, hayatını kaybetti; 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.
Anne ile oğlunun cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi.
Anne ve oğlu yan yana defnedildi
Namaz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazeleri, yan yana toprağa verildi.