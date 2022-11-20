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    Muğla'da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi

    Evladının ölüm haberi sonrası yola çıkan anne, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Anne ve oğlu, yan yana toprağa verildi.
    • 20.11.2022 - 15:17
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    Muğla'da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi

    Muğla'da uzman çavuşluk görevinden 3 ay önce istifa eden Onur Halıcı'nın, önceki gün Menteşe ilçesindeki evinde cansız bedeni bulundu.

    Oğlunun cenazesini almak için Gaziantep'ten yola çıkan Emine Halıcı'nın bulunduğu otomobil, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

    2 kişi öldü

    Kazada Emine Halıcı ile Hayrettin Aktaş, hayatını kaybetti; 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

    Anne ile oğlunun cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi.

    Anne ve oğlu yan yana defnedildi

    Namaz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

    Muğla da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi #1

    Muğla da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi #2

    Muğla da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi #3

    Muğla da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi #4

    Muğla da oğlunun cenazesine giden anne kazada can verdi #5

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