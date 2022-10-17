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- Muğla'da öğrenci servisinde yangın çıktı
Muğla'da öğrenci servisinde yangın çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci servisinde çıkan yangında, servis alevlere teslim oldu. Serviste öğrenci olmaması teselli kaynağı olurken, yangın maddi hasarla atlatıldı.
- 17.10.2022 - 19:27
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Barajı istikametinden Dörttepe istikametine seyreden okul servisinde seyir halindeyken yangın başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekti.
Servisin yandığını gören çevre sakinleri de söndürmek için yardıma koştu.
Vatandaşlar ve itfaiye müdahale etti
Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
İHA'nın haberine göre yangın esnasında araçta kimsenin olmadığı ifade edildi.