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    Muğla'da öğrenci servisinde yangın çıktı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci servisinde çıkan yangında, servis alevlere teslim oldu. Serviste öğrenci olmaması teselli kaynağı olurken, yangın maddi hasarla atlatıldı.
    • 17.10.2022 - 19:27
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    Muğla'da öğrenci servisinde yangın çıktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Barajı istikametinden Dörttepe istikametine seyreden okul servisinde seyir halindeyken yangın başladı.

    Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekti.

    Servisin yandığını gören çevre sakinleri de söndürmek için yardıma koştu.

    Vatandaşlar ve itfaiye müdahale etti

    Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

    Olayda yaralanan olmazken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    İHA'nın haberine göre yangın esnasında araçta kimsenin olmadığı ifade edildi.

    Muğla da öğrenci servisinde yangın çıktı #1

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    Muğla da öğrenci servisinde yangın çıktı #3

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