Muğla'da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı

Muğla'da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı

Sokak ortasında genç kızlara bakarak mastürbasyon yapan A.K. gözaltına alındı. İfadesinde alkollü olduğunu ve pişman olduğunu söyleyen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bekleyen 20'li yaşlardaki iki genç kız, kendilerine bakarak mastürbasyon yapan bir şahsı fark edip kamerayla kayda almıştı.

Tacizciyi görünütleyen genç kızlardan biri, "Devam et, biraz daha devam etsene" sözleriyle tepki gösterirken, fark edildiğini anlayan sapık ise koşar adımlarla meydandan uzaklaşmıştı.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI: ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM

Ekipler tarafından yakalanan 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyerek "Çok alkollüydüm. Farkında değildim, pişmanım." dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı ve hakkında kamu davası açılıp mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

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