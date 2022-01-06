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    Muğla'da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı

    Sokak ortasında genç kızlara bakarak mastürbasyon yapan A.K. gözaltına alındı. İfadesinde alkollü olduğunu ve pişman olduğunu söyleyen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:32
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    Muğla'da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bekleyen 20'li yaşlardaki iki genç kız, kendilerine bakarak mastürbasyon yapan bir şahsı fark edip kamerayla kayda almıştı.

    Tacizciyi görünütleyen genç kızlardan biri, "Devam et, biraz daha devam etsene" sözleriyle tepki gösterirken, fark edildiğini anlayan sapık ise koşar adımlarla meydandan uzaklaşmıştı.

    Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI: ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM

    Ekipler tarafından yakalanan 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyerek "Çok alkollüydüm. Farkında değildim, pişmanım." dedi.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

    A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı ve hakkında kamu davası açılıp mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

    Muğla'da bir sapık, kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

    Muğla da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı #1

    Muğla da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı #2

    Muğla da öğrencileri taciz eden sapık yakalandı #3


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