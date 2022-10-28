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Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi

Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi

Teneffüs saatinde okuldan kaçan 13 yaşındaki öğrenci, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu. Ailesine teslim edilen çocuğun endişeli olduğu görüldü.