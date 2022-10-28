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    Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi

    Teneffüs saatinde okuldan kaçan 13 yaşındaki öğrenci, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu. Ailesine teslim edilen çocuğun endişeli olduğu görüldü.
    • 28.10.2022 - 08:58
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    Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi

    Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kıncılar Mahallesi’ndeki Kıncılar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Aşkın Çarıkçı (13), dün saat 14.00 sıralarında teneffüs saatinde okulun duvarından atlayarak ormanlık alana koşmaya başladı.

    Okul idaresi ve öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    8 saat sonra ulaşıldı

    Çarıkçı'yı bulmak için 10 kilometrelik alanda jandarma ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

    Drone ile havadan ve iz takip köpeği Merak'ın da katıldığı karadan sürdürülen arama çalışmalarında 8 saat sonra Aşkın Çarıkçı'ya ulaşıldı.

    Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi #1

    Endişeli halde bulundu

    Merak'ın yönlendirdiği ormanın iç kesiminde bulunan öğrencinin, endişeli olduğu görüldü.

    DHA’nın haberine göre sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Aşkın Çarıkçı, ailesine teslim edildi.

    Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi #2

    Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi #3

    Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi #4


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