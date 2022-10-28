- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi
Muğla’da okuldan kaçan çocuk 8 saatte bulunabildi
- 28.10.2022 - 08:58
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kıncılar Mahallesi’ndeki Kıncılar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Aşkın Çarıkçı (13), dün saat 14.00 sıralarında teneffüs saatinde okulun duvarından atlayarak ormanlık alana koşmaya başladı.
Okul idaresi ve öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
8 saat sonra ulaşıldı
Çarıkçı'yı bulmak için 10 kilometrelik alanda jandarma ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Drone ile havadan ve iz takip köpeği Merak'ın da katıldığı karadan sürdürülen arama çalışmalarında 8 saat sonra Aşkın Çarıkçı'ya ulaşıldı.
Endişeli halde bulundu
Merak'ın yönlendirdiği ormanın iç kesiminde bulunan öğrencinin, endişeli olduğu görüldü.
DHA’nın haberine göre sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Aşkın Çarıkçı, ailesine teslim edildi.