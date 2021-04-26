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    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davasında 5'nci duruşma

    Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasında 5'nci duruşma bugün görülecek.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:22
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    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davasında 5'nci duruşma

    Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde davaya Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek 5'inci duruşma ile devam edilecek.

    İKİ KARDEŞİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLECEK

    Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına bugün saat 13.30'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edilecek.

    Duruşmada geçen celselerde istenen Adli Tıp raporu ve Pınar Gültekin'in telefonu için ABD'ye yazılan müzekkereye gelen cevabın okunması bekleniyor.

    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davasında 5'nci duruşma VİDEO


    Muğla da öldürülen Pınar Gültekin davasında 5 nci duruşma #1

    OLAY

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz günü kayboldu. Yapılan soruşturma neticesinde, 5 gün sonra genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

    Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

    Muğla da öldürülen Pınar Gültekin davasında 5 nci duruşma #2

    Muğla da öldürülen Pınar Gültekin davasında 5 nci duruşma #3

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