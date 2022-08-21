Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.664
0.79%
BTXN Coin
5.64
-2.92%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Muğla'da öldürülen Zehra'nın otopsi raporu çıktı

    Muğla'da maaşını istediği için öldürülen Zehra Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da öldürülen Zehra'nın otopsi raporu çıktı

    Konya'dan 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine çalışmaya gelen 18 yaşındaki Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

    İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

    Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

    Bahçedeki havuza attılar

    Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

    Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.​

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #1

    Her yeri temizlediler

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri; H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Karakülah, tutuklandı.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından mekanda çalışma yaptı. İncelemede, işletmedeki delillerin yok edilmesi için her yerin temizletildiği ortaya çıktı.

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #2

    Başına sert cisimle vurularak öldürüldü

    İstihbarat ekipleri ayrıca karanlık odada özel ışık sistemi filtre ile görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde şüphelileri belirledi. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi.

    Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı.

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #3

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #4

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #5

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #6

    Muğla da öldürülen Zehra nın otopsi raporu çıktı #7


    İlginizi Çekebilir

    Kartal'daki taksici, yabancı uyruklu şoförle kavga etti
    3. Sayfa

    Kartal'daki taksici, yabancı uyruklu şoförle kavga etti

    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir