Muğla’da ölü bulunan 'Maserati'li polisin yaralama davası düştü Trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırdığı belirtilen polis memuru, olaydan 81 gün sonra kamyonetinde ölü bulundu. Polisin hayatını kaybetmesini gerekçe gösteren mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi.

DHA

34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül arasında, 22 Nisan günü İzmir-İstanbul otobanında tartışma çıktı.

Trafikte birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.

Fatih Uzun, Üçgül'e yumruk salladı ancak isabet etmedi.

"Kimin kim olduğunu bilemezsin"

Üçgül ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladı, “Kimin kim olduğunu bilemezsin.” dedi.

Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi." diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Tüm bu iddialara Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede yer verildi.

6 yıl 10 ay hapsi istenmişti

Sürücülerin eşlerinin de şahit olduğu kavga sırasında Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

Eşine ait Maserati ile olaya karışan polis hakkında ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.

Mal varlığı incelemeye alındı

Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği'nden daha pasif bir birime alındı.

Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı.

Geçen 11 Temmuz günü ise Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda, park halindeki kamyonette direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kamyonetinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Üçgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Üçgül'ün cenazesi, Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dava düştü

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı olayla ilgili Hüseyin Tayfun Üçgül adına 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Tarafların katılmadığı duruşmada, mahkeme olaydan 81 gün sonra 11 Temmuz 2023 tarihinde, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek, davanın düşmesine karar verdi.