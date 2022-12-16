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    Muğla'da orman aracı ile otomobil çarpıştı

    Marmaris'te Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araç, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
    • 16.12.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 20:04
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    Muğla'da orman aracı ile otomobil çarpıştı

    Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında, bir kaza meydana geldi.

    M.B. idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araç, Barbaros Caddesi üzerinde seyrederken karşı şeritten gelen İ.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşla,r durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    3 kişi yaralandı

    İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü İ.B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Orman İşletme memurları M.B. ve E.Z. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    Trafik bir kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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