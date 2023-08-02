Muğla'da orman yangını çıkardı: Büyü var diyerek kendini savundu Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan ve Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yakan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı.. Orman yangınları nedeniyle canı çok yanan ülkemiz, bu yazı tek bir fidan dahi kaybetmeden geçirmek istiyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün akşam çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Ekiplerin özverili mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ormanı yakan tespit edildi Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar, yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi. Vatandaşlar, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüpheli yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nin, şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. "Büyüyü bozmak için orman yaktım" Şüphelinin, gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edildi Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.