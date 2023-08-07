Muğla'da orman yangını çıktı Bodrum'da sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangına ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

DHA

Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı...

Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar, bir yandan vatandaşı bunaltırken bir yandan da orman yangınlarına sebep oluyor.

Ekipler son günlerde farklı noktalarda etkisini gösteren yangınları, gece gündüz süren mücadelesiyle kontrol altına aldı.

Orman yangınlarının yaşandığı bir nokta da Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Havadan karadan çalışma yürütüldü

Yangın, Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında çıktı.

Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelireken alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Bölgede konuşlu başta T70 helikopteri olmak üzere birçok hava aracı ve karadan da araz ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altında

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan sahada yer ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.