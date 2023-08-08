Muğla'da orman yangını çıktı Milas ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alan alevlere teslim oldu. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Muğla'dan da yangın ihbarı geldi. İlk olarak öğle saatlerinde Ula ilçesinde başlayan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Ekipler seferber oldu Kısa sürede kontrol altına alınan alevler, bu kez Milas ilçesinden yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait unsurlar sevk edildi. Havadan ve karadan destek veriliyor Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yerleşim yerine yakın olan bölgede başlayan yangın, büyümeden söndürülmeye çalışıyor.