DHA
Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak Muğla'dan da yangın ihbarı geldi.
İlk olarak öğle saatlerinde Ula ilçesinde başlayan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu.
Ekipler seferber oldu
Kısa sürede kontrol altına alınan alevler, bu kez Milas ilçesinden yükseldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait unsurlar sevk edildi.
Havadan ve karadan destek veriliyor
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yerleşim yerine yakın olan bölgede başlayan yangın, büyümeden söndürülmeye çalışıyor.