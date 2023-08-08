DHA

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Muğla'dan da ihbarı geldi.

İlk olarak öğle saatlerinde Ula ilçesinde başlayan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Ekipler seferber oldu

Kısa sürede kontrol altına alınan alevler, bu kez Milas ilçesinden yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait unsurlar sevk edildi.

Havadan ve karadan destek veriliyor

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yerleşim yerine yakın olan bölgede başlayan yangın, büyümeden söndürülmeye çalışıyor.