Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA Yurtta kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor... Sıcak havalarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riski de artıyor. Ekipler geniş güvenlik önlemleri alınırken bazı noktalarda yangınlae meydana geliyor. Muğla’nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin önü kesildi Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmalarında, alevlerin önü kesilerek yangının ilerlemesi durduruldu. Yangın kontrol altına alındı Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.