Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

Yurtta kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor...
Sıcak havalarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riski de artıyor.
Ekipler geniş güvenlik önlemleri alınırken bazı noktalarda yangınlae meydana geliyor.
Muğla’nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin önü kesildi
Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangını söndürme çalışmalarında, alevlerin önü kesilerek yangının ilerlemesi durduruldu.
Yangın kontrol altına alındı
Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.