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    Muğla'da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu

    Bölgede sabah saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Ekiplerin adeta seferber olduğu yangın, 19 saatin sonunda söndürüldü. Bu sürede ormanlık alandaki domuz sürüsü şehre indi.
    • 22.09.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 11:56
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    Muğla'da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde orman yangını başladı.

    Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, gece boyunca devam etti.

    19 saatin sonunda söndürüldü

    Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yangın, 19 saatin sonunda kontrol altına alındı.

    Öte yandan orman içerisindeki yaban hayvanların yangından olumsuz etkilendiği belirtildi.

    Muğla da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu #1

    Domuz sürüsü alevlerden kaçtı

    Alevlerden kaçtığı düşünülen domuz sürüsü, bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı.

    Muğla'da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu VİDEO

    Karınlarını doyurdular

    İHA'nın aktarımına göre; otel personeli tarafından verilen yiyecekleri yiyen sürü, karınlarını doyurduktan  bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

    Muğla da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu #2

    Muğla da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu #3

    Muğla da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu #4


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