Bölgede sabah saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Ekiplerin adeta seferber olduğu yangın, 19 saatin sonunda söndürüldü. Bu sürede ormanlık alandaki domuz sürüsü şehre indi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde orman yangını başladı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, gece boyunca devam etti.

19 saatin sonunda söndürüldü

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yangın, 19 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Öte yandan orman içerisindeki yaban hayvanların yangından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Domuz sürüsü alevlerden kaçtı

Alevlerden kaçtığı düşünülen domuz sürüsü, bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı.

Muğla'da orman yangınından kaçan domuz sürüsü otelde karnını doyurdu VİDEO



Karınlarını doyurdular

İHA'nın aktarımına göre; otel personeli tarafından verilen yiyecekleri yiyen sürü, karınlarını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.



